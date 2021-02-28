17:17 28 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.44
  • EUR90.37
Поиск
Видео

Снежная луна в небе над Болтоном

Получить короткую ссылку
56 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Example TV
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/1c/1031917824.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210228/1031917887/Snezhnaya-luna-v-nebe-nad-Boltonom.html

Необычное явление наблюдали жители Болтона. В ночном небе появилась "снежная луна". Это происходит, когда она находится на кратчайшем расстоянии от Земли.

"Снежной луной", суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты (перигея) и оказывается на расстоянии ближе 362 тысяч километров от Земли.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Нашествие саранчи и покорение Марса: самые яркие фото недели
Снежная луна в небе над Болтоном
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться