Снежная луна в небе над Болтоном

Необычное явление наблюдали жители Болтона. В ночном небе появилась "снежная луна". Это происходит, когда она находится на кратчайшем расстоянии от Земли.

"Снежной луной", суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты (перигея) и оказывается на расстоянии ближе 362 тысяч километров от Земли.