Айсберг размером почти с Санкт-Петербург откололся от ледника в Антарктике

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Антарктическая служба Великобритании сообщила, что от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров, что практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.
Сообщается, что айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более 10 лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.