01:32 01 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.44
  • EUR90.37
Поиск
Видео

Айсберг размером почти с Санкт-Петербург откололся от ледника в Антарктике

Получить короткую ссылку
73 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/1c/1031921330.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210228/1031921508/Aysberg-razmerom-pochti-s-Sankt-Peterburg-otkololsya-ot-lednika-v-Antarktike.html

Антарктическая служба Великобритании сообщила, что от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров, что практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.

Сообщается, что айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более 10 лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Нашествие саранчи и покорение Марса: самые яркие фото недели
Айсберг размером почти с Санкт-Петербург откололся от ледника в Антарктике
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться