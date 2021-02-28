Айсберг размером почти с Санкт-Петербург откололся от ледника в Антарктике

Сообщается, что айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более 10 лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.