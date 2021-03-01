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Израиль совершил воздушную атаку на пригород Дамаска

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© AP Photo
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210301/1031922570.html

По данным сирийских военных, израильские военные совершили "воздушную агрессию со стороны Голанских высот, атакуя ряд целей в окрестностях Дамаска".

Правительственные войска Сирии сбили большую часть ракет, выпущенных по пригороду Дамаска, сообщает агентство SANA.

Отмечается, что Израиль совершил "воздушную агрессию со стороны Голанских высот", атакуя ряд целей в окрестностях Дамаска.

Армия Израиля традиционно отказалась комментировать сообщения в иностранных медиа.

 


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