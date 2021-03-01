18:50 01 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.04
  • EUR89.45
Поиск
Видео

Возведение модульных городков для российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Получить короткую ссылку
22 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Минобороны России
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/01/1031922617.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210301/1031922825/Vozvedenie-modulnykh-gorodkov-dlya-rossiyskikh-mirotvortsev-v-Nagornom-Karabakhe.html

Четыре блочно-модульных городка в населенных пунктах Степанакерт и Мартуни возвели специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России для российских миротворцев.

На сегодняшний день для военнослужащих миротворческого контингента возведено уже восемь подобных городков.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Нашествие саранчи и покорение Марса: самые яркие фото недели
Возведение модульных городков для российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться