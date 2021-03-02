COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений

Можно ли добиться коллективного иммунитета без прививок? Когда зарегистрируют легкую версию российского препарата "Спутник V"? И уйдет ли COVID-19 из нашей жизни навсегда?
Коронавирус отступает, и это отступление уже стабильно, заявили в Роспотребнадзоре. К успеху в борьбе с COVID-19 приводят и тестирование, и социальная дистанция, и вакцинация.
Можно ли добиться коллективного иммунитета без прививок? Когда зарегистрируют легкую версию российского препарата "Спутник V"? И уйдет ли COVID-19 из нашей жизни навсегда?
Четыре блочно-модульных городка в населенных пунктах Степанакерт и Мартуни возвели специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России для российских миротворцев.
По данным сирийских военных, израильские военные совершили "воздушную агрессию со стороны Голанских высот, атакуя ряд целей в окрестностях Дамаска".
Антарктическая служба Великобритании сообщила, что от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров, что практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.
Необычное явление наблюдали жители Болтона. В ночном небе появилась "снежная луна". Это происходит, когда она находится на кратчайшем расстоянии от Земли.
Президент Украины Зеленский в ходе недавнего телефонного разговора с генсеком НАТО Столтенбергом высказался в поддержку расширения масштабов деятельности НАТО в Черноморском регионе и отметил заинтересованность Киева в увеличении присутствия сил Альянса в Черном море.
Конкурс проводится в двух номинациях: "Проза" (рассказы объемом до одного авторского листа) и "Поэзия" (стихи до 300 стихотворных строк).
Муниципальный конкурс по робототехнике, в котором участвовали ученики гагрского центра развития "Исток", прошел в Сочи с 27 по 28 февраля.
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