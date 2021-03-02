10:33 02 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.04
  • EUR89.45
Поиск
Видео

COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений

Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1016)
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik / ruptly / Sputnik V @sputnikvaccine / МИД Венгрии
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/02/1031931434.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210302/1031931622/COVID-19-otstupaet-v-stranakh-SNG-snizhaetsya-kolichestvo-zarazheniy.html

Коронавирус отступает, и это отступление уже стабильно, заявили в Роспотребнадзоре. К успеху в борьбе с COVID-19 приводят и тестирование, и социальная дистанция, и вакцинация.

Можно ли добиться коллективного иммунитета без прививок? Когда зарегистрируют легкую версию российского препарата "Спутник V"? И уйдет ли COVID-19 из нашей жизни навсегда?

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1016)

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Нашествие саранчи и покорение Марса: самые яркие фото недели
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться