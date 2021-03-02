16:38 02 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.58
  • EUR89.57
Поиск
Срочно:
Видео

Экс-помощник президента Бенур Квирая прокомментировал поездку в Грузию

Получить короткую ссылку
13202
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/02/1031935294.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210302/1031935364/Eks-pomoschnik-prezidenta-Benur-Kviraya-prokommentiroval-poezdku-v-Gruziyu.html

1 марта в соцсетях появилось видео, на котором экс-помощник президента Бенура Квирая, произносит тост и высказывается по поводу абхазо-грузинских отношений. Это стало поводом возмущения ветеранской организации Абхазии "Аруаа".

В эксклюзивном интервью для Sputnik экс-помощник президента Абхазии Бенур Квирая прокомментировал ситуацию, связанную с его поездкой в Грузию.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Нашествие саранчи и покорение Марса: самые яркие фото недели
Экс-помощник президента Бенур Квирая прокомментировал поездку в Грузию
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться