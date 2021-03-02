Экс-помощник президента Бенур Квирая прокомментировал поездку в Грузию

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Спикер Парламента высказал позицию депутатов по поводу действий экс-помощника президента Около двух сотен человек пришли к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы узнать позицию депутатов относительно визита экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию. Информация об этом распространилась в социальных сетях накануне. 581

Экс-помощник президента Абхазии Бенур Квирая рассказал, для чего он поехал в Грузию Во вторник, 2 марта, около двух сотен человек пришли к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы узнать позицию депутатов относительно визита экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию. Информация об этом распространилась в социальных сетях накануне. 2888