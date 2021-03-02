Экс-помощник президента Бенур Квирая прокомментировал поездку в Грузию

В эксклюзивном интервью для Sputnik экс-помощник президента Абхазии Бенур Квирая прокомментировал ситуацию, связанную с его поездкой в Грузию.
1 марта в соцсетях появилось видео, на котором экс-помощник президента Бенура Квирая, произносит тост и высказывается по поводу абхазо-грузинских отношений. Это стало поводом возмущения ветеранской организации Абхазии "Аруаа".
В эксклюзивном интервью для Sputnik экс-помощник президента Абхазии Бенур Квирая прокомментировал ситуацию, связанную с его поездкой в Грузию.
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Около двух сотен человек пришли к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы узнать позицию депутатов относительно визита экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию. Информация об этом распространилась в социальных сетях накануне.
Во вторник, 2 марта, около двух сотен человек пришли к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы узнать позицию депутатов относительно визита экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию. Информация об этом распространилась в социальных сетях накануне.
Во вторник, 2 марта, около двух сотен человек пришли к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы узнать позицию депутатов относительно визита экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию.
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