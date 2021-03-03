Экипаж МРК "Углич" выполнил артиллерийские и зенитные стрельбы в Каспийском море

Моряки уничтожили условного противника из артиллерийской установки А-190 "Универсал", 14,5-мм пулеметных установок МТПУ и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630-2 "Дуэт".
Экипаж малого ракетного корабля "Углич" Каспийской флотилии выполнил артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям в Каспийском море.
Моряки уничтожили условного противника из артиллерийской установки А-190 "Универсал", 14,5-мм пулеметных установок МТПУ и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630-2 "Дуэт".
Кадры заброски в тыл условного противника спецназа Центрального военного округа во время учения в Новосибирской области.
1 марта в соцсетях появилось видео, на котором экс-помощник президента Бенура Квирая, произносит тост и высказывается по поводу абхазо-грузинских отношений. Это стало поводом возмущения ветеранской организации Абхазии "Аруаа".
Коронавирус отступает, и это отступление уже стабильно, заявили в Роспотребнадзоре. К успеху в борьбе с COVID-19 приводят и тестирование, и социальная дистанция, и вакцинация.
Четыре блочно-модульных городка в населенных пунктах Степанакерт и Мартуни возвели специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России для российских миротворцев.
Встреча главы МИД Абхазии Даура Кове и министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялась в Москве 3 марта.
За прошедший год в России сотрудники полиции пресекли деятельность около 10 тысяч лидеров и активных участников организованных банд.
Выставку организовали Союз художников Абхазии и Государственная национальная картинная галерея при поддержке Министерства культуры республики.
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