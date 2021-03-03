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Экипаж МРК "Углич" выполнил артиллерийские и зенитные стрельбы в Каспийском море

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Экипаж малого ракетного корабля "Углич" Каспийской флотилии выполнил артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям в Каспийском море.

Моряки уничтожили условного противника из артиллерийской установки А-190 "Универсал", 14,5-мм пулеметных установок МТПУ и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630-2 "Дуэт".


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