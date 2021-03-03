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Учение спецназа в Новосибирской области

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Кадры заброски в тыл условного противника спецназа Центрального военного округа во время учения в Новосибирской области.

Десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" выполнялось в полной боевой экипировке на парашютных системах "Арбалет-2" и Д-10 с высоты около 1000 метров.

После приземления спецназовцы устроили диверсию, захватив автомобильную технику условного противника.


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