Учение спецназа в Новосибирской области

https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/03/1031943229.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210303/1031943437/Uchenie-spetsnaza-v-Novosibirskoy-oblasti.html
Кадры заброски в тыл условного противника спецназа Центрального военного округа во время учения в Новосибирской области.
Десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" выполнялось в полной боевой экипировке на парашютных системах "Арбалет-2" и Д-10 с высоты около 1000 метров.
После приземления спецназовцы устроили диверсию, захватив автомобильную технику условного противника.