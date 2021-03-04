Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители: зачем ему Су-30СМ

Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители Су-30СМ. А то в НАТО совсем "обнаглели", считает белорусский лидер.

Самолеты альянса регулярно устраивают провокации у границ Союзного государства, российские "сушки" помогут защитить безопасность. О том, как в НАТО забыли об обязательствах по нерасширению на Восток, - смотри в нашем видео.

Он заметил, что опыт совместного патрулирования у стран уже есть – так было во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить <…> Лучше купить или построить новые самолеты для этого", – сказал президент Белоруссии.