Сто лет назад: революция и Абхазия

В 2021 году исполняется сто лет с установления в Абхазии советской власти. 4 марта 1921 года после четырех лет борьбы большевики установили советскую власть в Сухуме. Эту дату можно считать днем восстановления абхазской государственности.

К социалистической революции Абхазия шла целых четыре года.

После Февральской революции 1917 года в республике власть взяли в руки грузинские меньшевики, которые тянули республику в сторону Грузии. В этот период в Абхазии активизируются большевики во главе с революционерами Нестором Лакоба и Ефремом Эшба. Они выступали за советизацию республики вместе с Россией.

Большой вклад в победу революции внесла крестьянская дружина "Киараз", созданная Нестором Лакоба и его соратниками в Гудаутском районе в ноябре 1917 года.

Участники "Киараза" с начала 1918 года предпринимали не одну попытку установить советскую власть в республике. В апреле 1918 года на короткое время она была даже установлена. Однако после ввода в Абхазию десантных войск грузинского генерала Джугели большевики вынуждены были оставить власть в центре и отступить к Гагре.

Лишь в марте 1921 года большевики во главе с Лакоба смогли прийти к власти и окончательно закрепиться.

4 марта советская власть была установлена в Сухуме. Эта дата в абхазской историографии считается днем восстановления абхазской государственности, которая была ликвидирована царской Россией еще в 1864 году.

Так в истории Абхазии началась новая эпоха - строительство социализма.