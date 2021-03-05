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Российские альпинисты устроили чаепитие с самоваром на отвесной скале

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210305/1031959143/Rossiyskie-alpinisty-ustroili-chaepitie-s-samovarom-na-otvesnoy-skale.html

При восхождении на одну из вершин Ингушетии в районе поселения Гули альпинисты устроили чаепитие.

Во время привала они висели на отвесной скале на высоте 700 метров до земли. При этом один из альпинистов разливал чай из самовара.


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