Российские альпинисты устроили чаепитие с самоваром на отвесной скале

Во время привала они висели на отвесной скале на высоте 700 метров до земли. При этом один из альпинистов разливал чай из самовара.
При восхождении на одну из вершин Ингушетии в районе поселения Гули альпинисты устроили чаепитие.
Во время привала они висели на отвесной скале на высоте 700 метров до земли. При этом один из альпинистов разливал чай из самовара.
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