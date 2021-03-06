Полетов на Марс не будет: Маск готов сдаться?

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Прототип многоразовой ракеты Илона Маска для полетов на Марс взорвался через несколько минут после посадки.
Аппарат Starship SN10 смог приземлиться, но в результате пожара на борту сдетонировало ракетное топливо.
Это третье подряд неудачное испытание этой ракеты, два предыдущих прототипа разбились при посадке. Однако Илон Маск и сотрудники его компании SpaceX не считают, что запуски были неудачными. Подробнее о мечте Маска о полетах на Марс - смотрите в видео.