Полетов на Марс не будет: Маск готов сдаться?

Прототип многоразовой ракеты Илона Маска для полетов на Марс взорвался через несколько минут после посадки.

Аппарат Starship SN10 смог приземлиться, но в результате пожара на борту сдетонировало ракетное топливо.

Это третье подряд неудачное испытание этой ракеты, два предыдущих прототипа разбились при посадке. Однако Илон Маск и сотрудники его компании SpaceX не считают, что запуски были неудачными. Подробнее о мечте Маска о полетах на Марс - смотрите в видео.