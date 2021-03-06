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Полетов на Марс не будет: Маск готов сдаться?

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© Видео SpaceX / NASA TV / Labpadre / twitter.com/elonmusk
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/06/1031960664.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210306/1031960774/Poletov-na-Mars-ne-budet-Mask-gotov-sdatsya.html

Прототип многоразовой ракеты Илона Маска для полетов на Марс взорвался через несколько минут после посадки.

Аппарат Starship SN10 смог приземлиться, но в результате пожара на борту сдетонировало ракетное топливо.

Это третье подряд неудачное испытание этой ракеты, два предыдущих прототипа разбились при посадке. Однако Илон Маск и сотрудники его компании SpaceX не считают, что запуски были неудачными. Подробнее о мечте Маска о полетах на Марс - смотрите в видео.


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