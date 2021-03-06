Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в Хабаровском крае

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В Амурском районе Хабаровского края сошел с рельсов грузовой поезд с 18 цистернами нефтепродуктов.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщает об утечке нефтепродуктов из нескольких цистерн. Для ее ликвидации на месте происшествия работают сотрудники "ЭКОСПАС". Причины инцидента выясняются.