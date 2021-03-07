Оружие преткновения: как и за что задержали экс-помощника Бжания Ахру Авидзба

Экс-помощник президента Абхазии, командир бригады "Пятнашка" и Герой ДНР Ахра Авидзба был задержан Службой госбезопасности Абхазии 4 марта.
В отношении Авидзба и пяти его охранников возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии – незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. Это тяжкое преступление, которое предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.
7 марта в Сухуме в стенах Службы госбезопасности Абхазии состоялось судебное заседание по делу Ахры Авидзба и пяти его охранников.
Суд Сухума избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба в виде заключения под стражу на один месяц.