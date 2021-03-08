"Как можно больше поводов для улыбок и радости": Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, подчеркнув, что они приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь и при этом "каким-то непостижимым образом" везде и все успевают.

"Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы он выросли успешными, достойными людьми", — сказал Путин.

Отдельно он поздравил медицинских работниц. Путин отметил, что в тяжелейших условиях эпидемии они проявляют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей.

"Благодарю всех женщин — врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек — всех, кто спасает и выхаживает больных в красных зонах, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках", — сказал президент.

Он добавил, что "чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства", а медики "дарят пациентам именно такую истинно женскую душевную поддержку".

"Дорогие наши женщины, 8 Марта — день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас. Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы", — заключил президент.