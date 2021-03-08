22:26 08 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Поиск
Видео

"Мужские" профессии — женщинам

Получить короткую ссылку
5 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Дептранс Москвы
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/08/1031972658.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210308/1031972909/Muzhskie-professii--zhenschinam.html

8 Марта — повод вспомнить о борьбе женщин за свои права. В России с каждым годом сокращается список "мужских" профессий.

Список действует с 1974 года, сейчас в нем 100 пунктов вместо изначальных 456. Так, в январе этого года в московском метро впервые с 60-х годов прошлого века на работу вышли девушки-машинисты.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Амазонки" в белых халатах: женщины-медики в фотоленте Sputnik
"Как можно больше поводов для улыбок и радости": Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться