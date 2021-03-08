"Мужские" профессии — женщинам

8 Марта — повод вспомнить о борьбе женщин за свои права. В России с каждым годом сокращается список "мужских" профессий.

Список действует с 1974 года, сейчас в нем 100 пунктов вместо изначальных 456. Так, в январе этого года в московском метро впервые с 60-х годов прошлого века на работу вышли девушки-машинисты.