18:52 09 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.26
  • EUR88.17
Поиск
Видео

Миссия выполнена: военный госпиталь Минобороны России покинул Абхазию

Получить короткую ссылку
22 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik, ЮВО
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/09/1031979260.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210309/1031980403/Missiya-vypolnena-voennyy-gospital-Minoborony-Rossii-pokinul-Abkhaziyu.html

Работа мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России в Абхазии началась 20 октября прошлого года и завершилась 1 марта.

Российские медики направились на место постоянной дислокации в Ставропольском крае. Колонна должна прибыть в назначенное место через два дня.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Министерство обороны России по просьбе Абхазии развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.

Всего за период работы мобильного многопрофильного госпиталя с 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

Также в мобильных лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысячи ПЦР-тестов, более 2 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Амазонки" в белых халатах: женщины-медики в фотоленте Sputnik
Миссия выполнена: военный госпиталь Минобороны России покинул Абхазию
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться