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Учение экипажей истребителей МиГ-31БМ по перехвату условного самолета нарушителя

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Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство на аэродроме Анадырь для усиления группировки авиации в арктической зоне с 1 декабря 2020 года.

Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учение по перехвату условного самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве.

В роли нарушителя выступил также истребитель МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования.


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