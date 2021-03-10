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На Камчатке проснулась Ключевская сопка

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210310/1031985450/Na-Kamchatke-prosnulas-Klyuchevskaya-sopka.html

Пользователи сети опубликовали видео извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке.

Сейсмологи зафиксировали выброс вулканических бомб размером 30—50 сантиметров. По словам вулканологов региона, извержение может нести потенциальную угрозу для населения, так как лавовый поток спускается прямо внутрь ледника Эрна. Последнее извержение здесь произошло в феврале 2021 года.


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