Проверка боеготовности: учения экипажей бомбардировщиков Ту-160 на авиабазе Энгельс

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Летчики дальней авиации провели учения на авиабазе Энгельс в Саратовской области. В маневрах принимал участие весь командный состав дивизии.
Непосредственно для полетов на стратегических ракетоносцах Ту-160 были задействованы 10 экипажей дальней авиации. Летчики в дневное и ночное время отработали взлет, посадку, дозаправку в воздухе, а также полеты строем на малых высотах. Так называемые командирские полеты проводятся несколько раз в год, чтобы проверить организационные моменты и повысить качество выполнения задач.