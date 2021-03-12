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Проверка боеготовности: учения экипажей бомбардировщиков Ту-160 на авиабазе Энгельс

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210312/1032001987/Proverka-boegotovnosti-ucheniya-ekipazhey-bombardirovschikov-Tu-160-na-aviabaze-Engels.html

Летчики дальней авиации провели учения на авиабазе Энгельс в Саратовской области. В маневрах принимал участие весь командный состав дивизии.

Непосредственно для полетов на стратегических ракетоносцах Ту-160 были задействованы 10 экипажей дальней авиации. Летчики в дневное и ночное время отработали взлет, посадку, дозаправку в воздухе, а также полеты строем на малых высотах. Так называемые командирские полеты проводятся несколько раз в год, чтобы проверить организационные моменты и повысить качество выполнения задач.


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