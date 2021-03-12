Проверка боеготовности: учения экипажей бомбардировщиков Ту-160 на авиабазе Энгельс

Непосредственно для полетов на стратегических ракетоносцах Ту-160 были задействованы 10 экипажей дальней авиации. Летчики в дневное и ночное время отработали взлет, посадку, дозаправку в воздухе, а также полеты строем на малых высотах. Так называемые командирские полеты проводятся несколько раз в год, чтобы проверить организационные моменты и повысить качество выполнения задач.