США испугались ВМФ России в Атлантике: теперь в НАТО думают о блокаде

В Пентагоне особенно беспокоятся о российских подлодках, которые "все чаще появляются у берегов США" и о новой гиперзвуковой ракете “Циркон”, которая уже в следующем году поступит на вооружение ВМФ России. Американские военные боятся, что подводные лодки с помощью этой новейшей ракеты смогут поражать наземные объекты на большой части территории США. При этом “Циркон” будет для них неуязвим. Поэтому в США и НАТО пытаются найти способ, чтобы не дать возможность российским военным судам приближаться к берегам США и их союзников. Одна из идей, посетивших головы военных чиновников США и НАТО, – блокада. Впрочем, этот вариант равнозначен объявлению войны.