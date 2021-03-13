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В сафари-парке выхаживают брошенных медвежат

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210313/1032005850/V-safari-parke-vykhazhivayut-broshennykh-medvezhat.html

В геленджикском сафари-парке перед Новым годом родились двое прелестных белых медвежат.

От них отказалась мать, поэтому их выхаживают сотрудники парка. Малыши уже окрепли и начинают исследовать мир. Им пока не дали имена — предложить кличку может любой пользователь соцсетей. А вы бы как назвали медвежат?


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