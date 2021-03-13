В сафари-парке выхаживают брошенных медвежат

От них отказалась мать, поэтому их выхаживают сотрудники парка. Малыши уже окрепли и начинают исследовать мир. Им пока не дали имена — предложить кличку может любой пользователь соцсетей. А вы бы как назвали медвежат?
В геленджикском сафари-парке перед Новым годом родились двое прелестных белых медвежат.
От них отказалась мать, поэтому их выхаживают сотрудники парка. Малыши уже окрепли и начинают исследовать мир. Им пока не дали имена — предложить кличку может любой пользователь соцсетей. А вы бы как назвали медвежат?
Природа – самый совершенный архитектор, и найдено новое тому подтверждение.
США и их союзники по НАТО испугались активности российского флота в Атлантическом океане. Западные военные чиновники считают, что ВМФ России якобы угрожает безопасности в регионе.
Летчики дальней авиации провели учения на авиабазе Энгельс в Саратовской области. В маневрах принимал участие весь командный состав дивизии.
Оппозиция и сторонники действующей власти в Абхазии собрались сегодня в двух точках Сухума, чтобы выразить свое отношение к общественно-политической ситуации в стране.
План приема на обучение в российских вузах по квотам на 2021/22 учебный год опубликован на сайте представительства Россотрудничества. Регистрация претендентов на обучение в российских вузах будет проходить до 15 марта.
В помещении, в котором ранее располагалась станция скорой помощи, организован пункт проведения ПЦР-диагностики на коронавирус.
Агрессивное вождение на трассе предусматривает лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.
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