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Чудеса природы: ледяной диск на воде

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210313/1032006684/Chudesa-prirody-ledyanoy-disk-na-vode.html

Природа – самый совершенный архитектор, и найдено новое тому подтверждение.

В Китае на реке появилась идеально круглая льдина. Так бывает, когда соприкасаются слои воды разной температуры. Они образуют воронку, а медленное течение реки вращает и обтачивает лед, появившийся на поверхности. Красиво, правда?


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