Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале

На дорогах для помощи водителям дежурят спасатели. На Байкале МЧС спасли группу туристов, сбившихся с пути из-за метели.
На Иркутскую область обрушился мощный снегопад. Без света остались 28 тысяч человек, его отключили в целях безопасности.
На дорогах для помощи водителям дежурят спасатели. На Байкале МЧС спасли группу туристов, сбившихся с пути из-за метели.
В Никола-Ленивце в честь Масленицы сожгли "замок корона-людоеда". Он был построен из лозы и соломы и формой напоминал огромные ампулы.
Природа – самый совершенный архитектор, и найдено новое тому подтверждение.
В геленджикском сафари-парке перед Новым годом родились двое прелестных белых медвежат.
США и их союзники по НАТО испугались активности российского флота в Атлантическом океане. Западные военные чиновники считают, что ВМФ России якобы угрожает безопасности в регионе.
Похищенная из Каманского храма в 1994 году икону святителя Ионна Златауста была найдена и возвращена.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске в семье известного в республике хирурга.
В понедельник территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
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