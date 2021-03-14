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Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210314/1032011695/Sotrudniki-MChS-spasayut-gruppu-turistov-popavshikh-v-metel-na-Baykale.html

На Иркутскую область обрушился мощный снегопад. Без света остались 28 тысяч человек, его отключили в целях безопасности.

На дорогах для помощи водителям дежурят спасатели. На Байкале МЧС спасли группу туристов, сбившихся с пути из-за метели.


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