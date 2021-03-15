Отмены авиарейсов и загрязнение воздуха: на Китай обрушилась сильнейшая песчаная буря

Китайские метеорологи объявили "желтый" уровень предупреждения и, по сообщениям СМИ, назвали бурю сильнейшей за последние десять лет.

На Пекин обрушилась песчаная буря, пришедшая из пустынь Монголии. Из-за плохой видимости на дорогах Пекина образовались заторы, а аэропорты города отменили более 400 рейсов.

Также сообщается о сильном загрязнении воздуха в столице, из-за чего власти рекомендовали отменить все уличные мероприятия.