Отмены авиарейсов и загрязнение воздуха: на Китай обрушилась сильнейшая песчаная буря

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Китайские метеорологи объявили "желтый" уровень предупреждения и, по сообщениям СМИ, назвали бурю сильнейшей за последние десять лет.
На Пекин обрушилась песчаная буря, пришедшая из пустынь Монголии. Из-за плохой видимости на дорогах Пекина образовались заторы, а аэропорты города отменили более 400 рейсов.
Также сообщается о сильном загрязнении воздуха в столице, из-за чего власти рекомендовали отменить все уличные мероприятия.