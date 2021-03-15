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Отмены авиарейсов и загрязнение воздуха: на Китай обрушилась сильнейшая песчаная буря

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210315/1032017109/Otmeny-aviareysov-i-zagryaznenie-vozdukha-na-Kitay-obrushilas-silneyshaya-peschanaya-burya.html

Китайские метеорологи объявили "желтый" уровень предупреждения и, по сообщениям СМИ, назвали бурю сильнейшей за последние десять лет.

На Пекин обрушилась песчаная буря, пришедшая из пустынь Монголии. Из-за плохой видимости на дорогах Пекина образовались заторы, а аэропорты города отменили более 400 рейсов.

Также сообщается о сильном загрязнении воздуха в столице, из-за чего власти рекомендовали отменить все уличные мероприятия.


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