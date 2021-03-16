Разрушенный Хомс - один из крупных городов Сирии спустя 10 лет после начала войны

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В десятую годовщину начала войны в Сирии беспилотник заснял разрушения в одном из крупнейших городов страны — Хомсе. На кадрах видно, что некоторые его части до сих пор лежат в руинах после столкновений и обстрелов.
Хомс - крупнейший и древнейший город в Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.