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Охранник спас малыша на эскалаторе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210316/1032025421/Okhrannik-spas-malysha-na-eskalatore.html

В Китае охранник аэропорта перепрыгнул через перила, чтобы не дать ребенку упасть с эскалатора.

Малыш побежал к лестнице, когда его бабушка замешкалась, проходя через турникеты. Благодаря реакции сотрудника службы безопасности мальчик не пострадал. Позже родители ребенка приехали на вокзал, чтобы лично поблагодарить мужчину.


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