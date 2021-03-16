Охранник спас малыша на эскалаторе

Малыш побежал к лестнице, когда его бабушка замешкалась, проходя через турникеты. Благодаря реакции сотрудника службы безопасности мальчик не пострадал. Позже родители ребенка приехали на вокзал, чтобы лично поблагодарить мужчину.
В Китае охранник аэропорта перепрыгнул через перила, чтобы не дать ребенку упасть с эскалатора.
Малыш побежал к лестнице, когда его бабушка замешкалась, проходя через турникеты. Благодаря реакции сотрудника службы безопасности мальчик не пострадал. Позже родители ребенка приехали на вокзал, чтобы лично поблагодарить мужчину.
В десятую годовщину начала войны в Сирии беспилотник заснял разрушения в одном из крупнейших городов страны — Хомсе. На кадрах видно, что некоторые его части до сих пор лежат в руинах после столкновений и обстрелов.
Депутаты Парламента Абхазии на заседании в понедельник вновь обсудили поправки в закон о декларировании доходов госслужащими.
Китайские метеорологи объявили "желтый" уровень предупреждения и, по сообщениям СМИ, назвали бурю сильнейшей за последние десять лет.
На Иркутскую область обрушился мощный снегопад. Без света остались 28 тысяч человек, его отключили в целях безопасности.
Первый этап конкурсных испытаний, которые проводит МИД Абхазии, будет состоять из собеседования и вступительных экзаменов.
Российский Минздрав зарегистрировал с начала пандемии три вакцины от коронавирусной инфекции.
Встреча состоялась в рамках XXVII международной выставки MITT-2021, на которой, помимо 200 стран, представлена и Абхазия.
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