Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе

Операция по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе. Мужчина признался, что хотел устроить теракт в одном из торговых центров

В Адыгее задержали сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, который готовил теракт, сообщили в ФСБ.

Это выходец из Центральной Азии, он признался, что собирался устроить взрыв в торговом центре.

Дома у него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГ*, а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".