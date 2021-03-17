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Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210317/1032030703/Zaderzhanie-podozrevaemogo-v-podgotovke-terakta-v-Maykope.html

Операция по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе. Мужчина признался, что хотел устроить теракт в одном из торговых центров

В Адыгее задержали сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, который готовил теракт, сообщили в ФСБ.

Это выходец из Центральной Азии, он признался, что собирался устроить взрыв в торговом центре.

Дома у него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГ*, а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".


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