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Укладка труб "Северный поток-2" в Балтийском море

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210317/1032033852/Ukladka-trub-Severnyy-potok-2-v-Baltiyskom-more.html

Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit.

Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день.


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