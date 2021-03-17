Укладка труб "Северный поток-2" в Балтийском море

Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день.
Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit.
Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день.
Операция по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе. Мужчина признался, что хотел устроить теракт в одном из торговых центров
В Китае охранник аэропорта перепрыгнул через перила, чтобы не дать ребенку упасть с эскалатора.
В десятую годовщину начала войны в Сирии беспилотник заснял разрушения в одном из крупнейших городов страны — Хомсе. На кадрах видно, что некоторые его части до сих пор лежат в руинах после столкновений и обстрелов.
Депутаты Парламента Абхазии на заседании в понедельник вновь обсудили поправки в закон о декларировании доходов госслужащими.
Заседание депутатов городского Собрания состоялось 17 марта. Изменения схемы движений коснутся улиц Ардзинба, Званба, Академика Марра, Воронова и Читанава.
Главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба обвиняют в превышении полномочий. В отношении них Генпрокуратурой заведено уголовное дело.
Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией в Пицундской больнице открылся в конце декабря 2020 года.
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