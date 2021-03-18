Стена жилого дома 1909 года постройки обрушилась в Самаре, при обрушении никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Произошло обрушение несущей стены двухэтажного многоквартирного жилого дома (1909 года постройки, зарегистрировано 22 человека, детей нет) на площади 50 квадратных метров без горения. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.