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Жителей 112-летнего дома, несущая стена которого обрушилась ранним утром 18 марта, обеспечат временным жильем.
Стена жилого дома 1909 года постройки обрушилась в Самаре, при обрушении никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Произошло обрушение несущей стены двухэтажного многоквартирного жилого дома (1909 года постройки, зарегистрировано 22 человека, детей нет) на площади 50 квадратных метров без горения. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.