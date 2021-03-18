"Будьте здоровы": Путин ответил на обвинения Байдена

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Президент США заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского коллегу "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно.
Президент России Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге Джо Байдену здоровья. Так российский лидер отреагировал на резкие обвинения главы Белого дома.
Ранее президент США допустил ряд заявлений, которые привели к ухудшению и без того сложных российско-американских отношений.