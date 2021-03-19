Лавров: на Западе появился новый феномен - фриковая дипломатия

Отношения между Россией и США обострились после недипломатичного заявления президента Джо Байдена.

"В арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия" - с таким заявлением Сергей Лавров выступил на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова в Москве. Глава МИД России подчеркнул, что все чаще Запад жестко отвергает любые альтернативные точки зрения, а собственные необоснованные обвинения не подкрепляет доказательствами.

Отношения между Россией и США обострились после недипломатичного заявления президента Джо Байдена. В ответ президент России Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге здоровья и предложил продолжить дискуссию в прямом эфире.