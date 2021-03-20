Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета

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Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях.
На опубликованных кадрах заметно, что 78-летний Байден трижды оступился, причем в последний раз упал на одно колено. После этого он поднялся, отряхнул брюки и без посторонней помощи вошел в самолет.
Позднее в Белом доме заявили, что причиной случившегося стал сильный ветер.