Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета

Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах заметно, что 78-летний Байден трижды оступился, причем в последний раз упал на одно колено. После этого он поднялся, отряхнул брюки и без посторонней помощи вошел в самолет.

Позднее в Белом доме заявили, что причиной случившегося стал сильный ветер.