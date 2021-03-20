Угроза цунами: в Японии произошло землетрясение

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. В регионе объявили угрозу цунами. Не исключается, что высота волны у берегов Мияги может достигать одного метра.

Главное метеорологическое агентство зафиксировало подземные толчки на северо-западе страны, в районе префектуры Мияги, в 18:09 по местному времени (12:09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.

Толчки ощущались в Токио. Как передает корреспондент РИА Новости, в доме раскачивались люстры, а на улице — фонарные столбы.

Японское правительство создало кризисный штаб.

Сообщается, что при землетрясении в провинции Мияги пострадали три человека.

Представитель Главного метеорологического управления Японии заявила, что сильные афтершоковые толчки после произошедшего в субботу на северо-востоке Японии землетрясения могут происходить еще в течение недели, возможны и небольшие колебания уровня моря.