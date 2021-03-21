В Киеве митингующие забросали офис Зеленского петардами

Около тысячи человек вышли в центре украинской столицы на акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения.

Протестующие облили краской центральный вход в здание президентского офиса и разбили стекла в дверях. Они бросили внутрь фаер, который вскоре потух. Митингующие также безуспешно попытались поджечь дверь. Рядом находились сотрудники полиции диалога, которые призваны налаживать связь с организаторами массовых мероприятий, но они не стали вмешиваться в происходящее.