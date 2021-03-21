18:37 21 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR88.43
Поиск
Видео

В Киеве митингующие забросали офис Зеленского петардами

Получить короткую ссылку
39 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/15/1032055366.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210321/1032055445/V-Kieve-mitinguyuschie-zabrosali-ofis-Zelenskogo-petardami.html

Участники митинга у офиса президента Украины забросали здание взрывпакетами и петардами.

Около тысячи человек вышли в центре украинской столицы на акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения.

Протестующие облили краской центральный вход в здание президентского офиса и разбили стекла в дверях. Они бросили внутрь фаер, который вскоре потух. Митингующие также безуспешно попытались поджечь дверь. Рядом находились сотрудники полиции диалога, которые призваны налаживать связь с организаторами массовых мероприятий, но они не стали вмешиваться в происходящее.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Проснулся утром – убери свою планету": как люди помогают Земле
Путин и Шойгу на отдыхе в Сибири
График выплат российских пенсий в Абхазии: март


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться