Путин и Шойгу на отдыхе в Сибири

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в Сибири, об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На днях сам Путин сообщил, что съездит в тайгу "немножечко отдохнуть".

По словам Пескова, президент и министр обороны Шойгу катаются по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки.

На фото видно, что Путин сам управлял вездеходом, а Шойгу сидел на пассажирском сиденье. Кроме того, они прогулялись по тайге, прошли по подвесному мосту через реку, понаблюдали в бинокль за местной фауной. После прогулки они пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

Во время поездки Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.