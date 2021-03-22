Ракета "Союз" с 38 спутниками стартовала с Байконура

Ракету "Союз-2.1а", впервые за 45 лет сменившую цвет, запустили с космодрома Байконур. Она доставит на орбиту 38 спутников из 18 стран.

В 09:17 мск от третьей ступени ракеты отделился разгонный блок "Фрегат" с 38 спутниками из 18 стран. Сперва он доставит на целевую орбиту южнокорейский спутник наблюдения Земли CAS500-1, для чего выполнит два включения маршевой двигательной установки. Отделение спутника произошло в 10:10 мск. Затем планируются еще два включения двигателя разгонного блока, и с 11:35 до 11:37 мск от "Фрегата" должны отделиться четыре японских спутника GRUS.

После еще двух включений двигателя с 13:13 до 13:53 мск ожидается отделение остальных 33 аппаратов: южнокорейских KMSL, Pumbaa и Timon, японского ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, трех израильских ADELIS-SAMSON, двух канадских Kepler, бразильского NANOSATC-BR2, четырех немецких Beesat, нидерландского Hiber-3, итальянских SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российских CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкого GRBAlpha, британского LacunaSat-2B, испанского 3B5GSAT и тунисского Challenge One.