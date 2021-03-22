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В Исландии пробудился древний вулкан

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Вулкан Фаградальсфьядль проснулся в Исландии после двух недель сейсмической активности.

Однако его пробуждение не было неожиданностью: небольшие землетрясения происходили в этом районе с 24 февраля 2021 года.

На полуострове Рейкьянес, где расположен вулкан, сейчас объявлен оранжевый уровень опасности для авиации. Закрыт международный аэропорт Кеблавик.

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