В Исландии пробудился древний вулкан

Вулкан Фаградальсфьядль проснулся в Исландии после двух недель сейсмической активности.

Однако его пробуждение не было неожиданностью: небольшие землетрясения происходили в этом районе с 24 февраля 2021 года.

На полуострове Рейкьянес, где расположен вулкан, сейчас объявлен оранжевый уровень опасности для авиации. Закрыт международный аэропорт Кеблавик.