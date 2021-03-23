Рыбак спас ребенка с уплывающей льдины

В Киеве спасли 11-летнего мальчика, оказавшегося на отколовшейся льдине посреди реки.

Мальчику повезло, потому что рядом были рыбаки. Один из них с помощью удочки подтянул ребенка к берегу.

Спасенный сказал, что получил урок на всю жизнь и теперь будет осторожнее.