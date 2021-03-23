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Рыбак спас ребенка с уплывающей льдины

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210323/1032068897/Rybak-spas-rebenka-s-uplyvayuschey-ldiny.html

В Киеве спасли 11-летнего мальчика, оказавшегося на отколовшейся льдине посреди реки.

Мальчику повезло, потому что рядом были рыбаки. Один из них с помощью удочки подтянул ребенка к берегу.

Спасенный сказал, что получил урок на всю жизнь и теперь будет осторожнее.

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