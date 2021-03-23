Рыбак спас ребенка с уплывающей льдины

Мальчику повезло, потому что рядом были рыбаки. Один из них с помощью удочки подтянул ребенка к берегу.
Спасенный сказал, что получил урок на всю жизнь и теперь будет осторожнее.
В Киеве спасли 11-летнего мальчика, оказавшегося на отколовшейся льдине посреди реки.
Мальчику повезло, потому что рядом были рыбаки. Один из них с помощью удочки подтянул ребенка к берегу.
Спасенный сказал, что получил урок на всю жизнь и теперь будет осторожнее.
Латвию накрывает третья волна COVID-19. Но о том, что творится в рижских больницах, не так-то просто узнать.
Вулкан Фаградальсфьядль проснулся в Исландии после двух недель сейсмической активности.
Ракету "Союз-2.1а", впервые за 45 лет сменившую цвет, запустили с космодрома Байконур. Она доставит на орбиту 38 спутников из 18 стран.
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в Сибири, об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Депутаты Парламента Абхазии на последнем заседании в 2020 году не приняли проект Республиканского бюджета на 2021 год и направили его на доработки. Согласно закону, бюджетные обязательства в первые три месяца нового года исполняются по бюджету предыдущего года.
Заседание Кассационной коллеги Верховного суда Абхазии состоялось 23 марта. 10 ноября 2020 года Сухумский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении сотрудников МВД Абхазии, которых обвиняли в убийстве заключенного Анзора Тарба.
В России зарегистрированы три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, третья вакцина "КовиВак" поступит в гражданский оборот на будущей неделе.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik