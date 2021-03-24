21:24 24 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.15
  • EUR90.05
Поиск
Видео

Подросток планировал нападение на одноклассников в Сочи: кадры из его квартиры

Получить короткую ссылку
31 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео ФСБ РФ
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/18/1032076453.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210324/1032078706/Podrostok-planiroval-napadenie-na-odnoklassnikov-v-Sochi-kadry-iz-ego-kvartiry.html

Федеральная служба безопасности опубликовала видео, снятое в квартире подростка, который планировал нападение на лицей в Сочи.

На кадрах показаны компоненты самодельной взрывчатки, места проведения экспериментов по ее созданию, чертежи, а также скриншоты личных сообщений во "ВКонтакте".

Ранее силовики задержали лицеиста, который рассказывал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников.

Подросток создал сообщество, где делился опытом изготовления самодельных бомб, показывал фото и видео экспериментов, жаловался на ожоги.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Stop Asian Hate: протесты азиатских общин в США
Подросток планировал нападение на одноклассников в Сочи: кадры из его квартиры
Законный оборот: что нужно знать о гражданском оружии в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться