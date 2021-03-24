Подросток планировал нападение на одноклассников в Сочи: кадры из его квартиры

Федеральная служба безопасности опубликовала видео, снятое в квартире подростка, который планировал нападение на лицей в Сочи.

На кадрах показаны компоненты самодельной взрывчатки, места проведения экспериментов по ее созданию, чертежи, а также скриншоты личных сообщений во "ВКонтакте".

Ранее силовики задержали лицеиста, который рассказывал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников.

Подросток создал сообщество, где делился опытом изготовления самодельных бомб, показывал фото и видео экспериментов, жаловался на ожоги.