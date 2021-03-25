Кадры старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный

25 марта 2021 года в 05:47​ стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту.

Первый в этом году старт ракеты на дальневосточном космодроме прошел штатно. Всего, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов.