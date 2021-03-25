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В России запустили производство вакцины "КовиВак"

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210325/1032087637/V-Rossii-zapustili-proizvodstvo-vaktsiny-KoviVak.html

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, "КовиВак" запущена в производство в четверг 25 марта.

Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса "КовиВак" в размере 4 330 рублей за упаковку.

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