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Запад начал новую войну против России: какие цели он преследует

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© Видео Ruptly / Sputnik / RT Russia / "Москва. Кремль. Путин", Россия-1 / WH.gov
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210326/1032089341/Zapad-nachal-novuyu-voynu-protiv-Rossii-Kakie-tseli-on-presleduet.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал попытки Запада оказать давление на Россию.

По его мнению, это проявление политики мягкой силы, которая преследует жесткие цели. Он сравнил эти попытки с насильственным "демократизаторством".

"Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария", - сказал Песков журналистам.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Запад во главе с США развязал новый тип войны против Москвы - ментальный. По словам советника российского министра обороны Андрея Ильницкого, ее цель - "уничтожение самосознания, изменение ментальной - цивилизационной - основы общества".

Подробности в нашем видео.

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