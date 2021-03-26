Запад начал новую войну против России: какие цели он преследует

По его мнению, это проявление политики мягкой силы, которая преследует жесткие цели. Он сравнил эти попытки с насильственным "демократизаторством".

"Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария", - сказал Песков журналистам.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Запад во главе с США развязал новый тип войны против Москвы - ментальный. По словам советника российского министра обороны Андрея Ильницкого, ее цель - "уничтожение самосознания, изменение ментальной - цивилизационной - основы общества".

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