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Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику

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© Видео Suez Canal Authority / Maxar Technologies / Associated Press / bloomberg.com / raex-a.ru
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210327/1032098227/Pochemu-konteynerovoz-Ever-Given-ostanovil-Suetskiy-kanal-i-mirovuyu-ekonomiku.html

Движение в Суэцком канале остается заблокированным. 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перегородил канал, остановив движение в обе стороны.

Судно длиной 400 метров следовало из Китая в Роттердам. Десятки судов теперь стоят в пробке, а эксперты подсчитывают убытки, ведь Суэцкий канал - один из самых важных и загруженных морских торговых путей в мире.

Сколько стоит блокировка канала для мировой торговли - смотрите в видео.

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