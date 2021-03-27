Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику

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Движение в Суэцком канале остается заблокированным. 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перегородил канал, остановив движение в обе стороны.
Судно длиной 400 метров следовало из Китая в Роттердам. Десятки судов теперь стоят в пробке, а эксперты подсчитывают убытки, ведь Суэцкий канал - один из самых важных и загруженных морских торговых путей в мире.
Сколько стоит блокировка канала для мировой торговли - смотрите в видео.