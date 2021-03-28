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Максим Горький: факты из жизни

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Максим Горький: факты из жизни
Советский писатель, прозаик и драматург Максим Горький родился 28 марта 1868 года. Абхазию Максим Горький посетил четыре раза. Первые три – задолго до революции – в 1892, 1900 и 1903 годах.
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2021-03-28T14:19Z

Советский писатель, прозаик и драматург Максим Горький родился 28 марта 1868 года. Абхазию Максим Горький посетил четыре раза. Первые три – задолго до революции – в 1892, 1900 и 1903 годах.

Писатель и общественный деятель Максим Горький родился 28 марта 1868 года.

Настоящее имя – Алексей Максимович Пешков.

Псевдоним "Максим Горький" впервые появился 12 сентября 1892 года в газете "Кавказ".

Горький пять раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Был самым издаваемым в СССР советским писателем.

Сыграл ключевую роль в образовании Союза советских писателей.

По его инициативе основан Литературный институт.

Максим Горький умер 18 июня 1936 года.

Его смерть до сих пор окутана тайной.

Абхазию Максим Горький посетил четыре раза. Первые три – задолго до революции – в 1892, 1900 и 1903 годах.

С его первым посещением связаны  рассказы "Калинин" и "Рождение человека" – по словам самого Горького, одно из его лучших произведений.

О последующих двух посещениях Абхазии Горьким мало что сохранилось.

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