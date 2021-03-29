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Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели

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© Видео Администрация Суэцкого канала
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/1d/1032108482.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210329/1032108726/Konteynerovoz-kotoryy-zablokiroval-Suetskiy-kanal-snyali-s-meli.html

Контейнеровоз Ever Given, который ранее заблокировал движение судов в Суэцком канале, сняли с мели.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и в минувший вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.

Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой в Азией, не огибая Африканский континент. Длина канала 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20 метров.

По данным агентства, блокировка канала стоит мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

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