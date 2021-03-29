Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и в минувший вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.
Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой в Азией, не огибая Африканский континент. Длина канала 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20 метров.
По данным агентства, блокировка канала стоит мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.