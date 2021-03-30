Почему США испугались арктической экспедиции России "Умка-2021"

Три российские атомные подлодки впервые одновременно всплыли в Арктике. Субмарины проломили толстый слой льда на расстоянии 300 метров друг от друга.

Маневр прошел в рамках комплексной арктической экспедиции "Умка-2021" под руководством главного командования ВМФ России. Экспедиция проходит с 20 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что она не имеет аналогов в советской и современной российской истории. Помимо лодок, уникальные маневры совершили российские истребители МиГ-31.

Как проходит экспедиция и почему она вызвала обеспокоенность в США - смотрите в нашем видео.