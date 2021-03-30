Почему США испугались арктической экспедиции России "Умка-2021"

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Три российские атомные подлодки впервые одновременно всплыли в Арктике. Субмарины проломили толстый слой льда на расстоянии 300 метров друг от друга.
Маневр прошел в рамках комплексной арктической экспедиции "Умка-2021" под руководством главного командования ВМФ России. Экспедиция проходит с 20 марта.
Президент России Владимир Путин заявил, что она не имеет аналогов в советской и современной российской истории. Помимо лодок, уникальные маневры совершили российские истребители МиГ-31.
Как проходит экспедиция и почему она вызвала обеспокоенность в США - смотрите в нашем видео.