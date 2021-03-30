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В жилой девятиэтажке в Татарстане произошел взрыв бытового газа

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В городе Зеленодольске Республики Татарстан, в жилом девятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились семь квартир.

По информации регионального Минздрава, в результате взрыва два человека погибли, еще шесть пострадали. Продолжается ликвидация последствий инцидента, спасательные работы завершены.

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

 

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