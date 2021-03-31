Двое погибли, двое пострадали: на верфи в Ленобласти опрокинулся траулер

На заводе "Пелла" под Санкт-Петербургом завалился набок строящийся траулер, в результате крена разлива нефтепродуктов на Неве зафиксировано не было.

Два человека погибли при опрокидывании строящегося судна на заводе "Пелла" в Ленинградской области России. Еще двое пострадали, они госпитализированы с переломами ребер.

По данным МЧС, шестеро рабочих самостоятельно покинули судно. Продолжается поиск еще двух человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Ленинградский судостроительный завод "Пелла" выпускает буксиры-кантовщики, буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж, многофункциональные эскортные буксиры, лоцманские катера и другие суда.