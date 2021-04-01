Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировали в России

Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков".

Препарат разработало подведомственное службе федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев были выработаны антитела к коронавирусу", — рассказал замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.

Сейчас ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам Савенкова, пока этот показатель составляет не менее шести месяцев.